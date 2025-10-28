Yeni Şafak
250 kiloluk demir kapı minik çocuğun üzerine devrildi

19:4528/10/2025, Salı
DHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'da evinin bahçesinde oyun oynayan dokuz yaşındaki çocuğun üzerine 250 kilo ağırlığındaki demir sürgülü kapı devrildi. Kapının altında kalan minik çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı çocuğun kafasında kırıklar olduğu tespit edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 250 kiloluk demir bahçe kapısının üzerine devrildiği Asmin Ç. (9), ağır yaralandı.

Olay saat 16.00 sıralarında Cerrah Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Asmin Ç., bahçede oyun oynadığı sırada, yerinden çıkan yaklaşık 250 kilo ağırlığındaki demir sürgülü kapı üzerine devrildi. Kapının altından ailesi tarafından kurtarılıp, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Asmin’in kafatasında kırıklar olduğu tespit edildi. Ağır yaralı çocuk, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Bursa
#İnegöl
#Demir Kapı
