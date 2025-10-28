Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Ahırın çatısından onarım yaparken düştü: Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Ahırın çatısından onarım yaparken düştü: Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı

08:1528/10/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Yaralı, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde ahırın çatısını onarırken metrelerce yükseklikten düşen Muharrem A. (49), ağır yaralandı.

Olay saat 00.30 sıralarında Mesudiye Mahallesinde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Sağanak yağış sırasında ahırın çatısından su sızdığını fark eden çiftlik sahibi Muharrem A., onarmak için çatıya çıktı.

Onarım sırasında dengesini kaybeden çiftlik sahibi, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Bursa
#İnegöl
#Mesudiye Mahallesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Balıkesir Sındırgı'da deprem: Sarsıntılar birçok ilde hissedildi! 28 Ekim AFAD ve Kandilli bugün son yaşanan depremler listesi