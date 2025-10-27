Yeni Şafak
Denizli'de iki katlı binada yangın: Dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

18:4227/10/2025, Pazartesi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen Ayşe Ü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen kadın tedavi altına alındı.

Karşıyaka Mahallesi Şeyh Bedreddin Caddesi'ndeki iki katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İki çocuğuyla binadan çıkan Ayşe Ü, yoğun dumandan etkilenmesi nedeniyle sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

