Giresun’da mısır fırını 1 ev ve 1 serenderi kül etti

Edinilen bilgilere göre, Piraziz ilçesine bağlı Bozat Armutçukuru Hatipli mahallesinde M.K. ve A.K. isimli kardeşlere ait eski usul mısır fırınında dün gece bilinmeyen bir nedenle etrafa sıçrayan köz, çevredeki kurumuş otları tutuşturdu.