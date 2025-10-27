Yeni Şafak
Giresun’da mısır fırını 1 ev ve 1 serenderi kül etti

Giresun’da mısır fırını 1 ev ve 1 serenderi kül etti

09:2227/10/2025, Pazartesi
IHA
Giresun’un Piraziz ilçesinde eski usul mısır fırınının neden olduğu yangın sonucu 1 ev ve serender yanarak kullanılamayacak hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Piraziz ilçesine bağlı Bozat Armutçukuru Hatipli mahallesinde M.K. ve A.K. isimli kardeşlere ait eski usul mısır fırınında dün gece bilinmeyen bir nedenle etrafa sıçrayan köz, çevredeki kurumuş otları tutuşturdu.



Kısa sürede büyüyen yangın önce serendere oradan da eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Piraziz ve Bulancak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, yangın sonrasında ev ve serender kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



