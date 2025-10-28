Bursa’da su alarmı büyüyor: Barajlar kurudu konserler tam gaz

seviyesine kadar düşerken, Büyükşehir Belediyesi 1 Ekim’den itibaren saatler süren su kesintilerine gitmişti.

Geçtiğimiz günlerde kısa süreli yağışların ardından Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kesintilere ara verildiğini açıklasa da BUSKİ’nin son güncellemesine göre barajlarda hâlâ su kalmadı.

Buna karşın, belediye su krizine yönelik somut bir adım atmak yerine Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 7 günde 10 konser düzenleme kararı aldı.