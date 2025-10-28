Bursa’da su alarmı büyüyor: Barajlar kurudu konserler tam gaz

Bursa’da haftalardır süren su kesintileri ve barajlardaki kritik doluluk oranı vatandaşları endişelendirirken, CHP’li Büyükşehir Belediyesi çözüm üretmek yerine Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 7 günde 10 konserlik bir etkinlik programı hazırladı. Edis, Buray, Işın Karaca ve Kubat gibi isimlerin sahne alacağı konserlere ayrılan bütçe, su krizi yaşayan kentte tartışmaları da beraberinde getirdi.
Bursa’da kurak geçen yazın ardından su kaynakları kritik seviyeye indi. CHP yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşanan su sıkıntısına çözüm bulmakta zorlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde kısa süreli yağışların ardından Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kesintilere ara verildiğini açıklasa da BUSKİ’nin son güncellemesine göre barajlarda hâlâ su kalmadı.
7 günde 10 konser
Buna karşın, belediye su krizine yönelik somut bir adım atmak yerine Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 7 günde 10 konser düzenleme kararı aldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin konser takviminde Edis, Buray, Işın Karaca ve Kubat gibi ünlü isimler yer alıyor.
Kentte su kesintileri sürerken belediyenin “eğlence programına” ağırlık vermesi, vatandaşlar arasında tepkilere yol açtı.