Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir gözaltı

23:0827/10/2025, Pazartesi
G: 28/10/2025, Salı
Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Bursa'da belirlenen adreslere düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonu sonucu Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda tarihi obje ele geçirildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında merkez Osmangazi ilçesindeki bir ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 774 sikke, 240 obje, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 137 fişek ve 1 el telsizi ele geçirildi. Şüpheli C.E., gözaltına alındı.



#Bursa
#Operasyon
#Tarihi Eser
