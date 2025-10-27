Bursa'da kaymakamlık uyardı: Dikkat ayı çıkabilir

"Vatandaşlarımızın Dikkatine! Orhaneli ilçemiz ve mahalleleri ormanlarla çevrili olduğu için yaban hayatından birçok hayvan çeşidi (ayı, yaban domuzu, kurt vb.) yöremizde mevcuttur. Dönemsel olarak vatandaşlarımızın mantar toplamak amacıyla ormanlarımızda gezdikleri tarafımızca malumdur. Vatandaşlarımızın herhangi bir yabani hayvanla karşılaşma riskine ve kaybolma riskine karşı ormanlara giriş çıkışlarda temkinli olmaları ve bilmedikleri yerlerde bulunmamaları gerekmektedir"