Bursa'da yatak odasından Bizans ve Osmanlı dönemine ait hazine çıktı

Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı

Bursa'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tarihi eser kaçakçılığına ilişkin operasyon düzenlendi. Osmangazi'de bir ikamet ve işyerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda Roma - Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 774 adet sikke, 240 adet obje, 2 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 137 adet fişek ve 1 adet el telsizi ele geçirildi.

Bursa Polisi, tarihi eser kaçakçısı bir şahsa yönelik bir ikamet ve işyerinde yaptığı aramada Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 1014 adet tarihi eser ele geçirdi. Evin yatak odasında özel kilitli çanta içerisinden çok sayıda eserin bulunduğu anlar kameraya yansıdı.


Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla tarihi eser kaçakçılığı ve eserlerin usulsüz ticaretine ilişkin faaliyetlerin deşifresi ve önlenmesine yönelik operasyon yaptı.


Osmangazi ilçesinde bulunan bir ikamet ve işyerine eş zamanlı düzenlenen operasyon neticesinde, Roma - Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 774 adet sikke, 240 adet obje, 2 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 137 adet fişek ve 1 adet el telsizi ele geçirildi. Şüpheli C.E. gözaltına alınırken, gerekli adli tahkikata başlandı.

Tarihi eserler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü’ne götürüldü.



