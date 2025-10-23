Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Çanakkale'de balıkçıların ağına yaklaşık 3 tonluk tarihi çapa takıldı

Çanakkale'de balıkçıların ağına yaklaşık 3 tonluk tarihi çapa takıldı

14:2023/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Ağlara takılan yaklaşık 3 ton ağırlığındaki çapanın 150-200 yıllık olduğu değerlendiriliyor.
Ağlara takılan yaklaşık 3 ton ağırlığındaki çapanın 150-200 yıllık olduğu değerlendiriliyor.

Çanakkale'de bulunan yaklaşık 150-200 yıllık olduğu değerlendirilen çapa, sergilenmek üzere Geyikli Beldesi'ndeki dönel kavşağa konuldu

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde bir balıkçının ağına, 150-200 yıllık olduğu değerlendirilen yaklaşık 3 tonluk çapa takıldı.

Balıkçı Hasan Norcu, "Körfez" adlı gırgır teknesiyle Geyikli beldesindeki Odunluk İskelesi'nden denize açıldı. Bozcaada-Gökçeada açıklarında denize ağını bırakan Norcu, bir süre sonra dipte ağır bir cismin olduğunu fark etti.


Yaklaşık 80 metre derinlikteki bu cismin çapa olduğunu anlayan Norcu, daha sonra Odunluk İskelesi'ne geri döndü.


Vinç yardımıyla iskeleye çıkarılan 3 ton ağırlığındaki çapa, Geyikli Belediyesince buradan alınarak sergilenmek üzere beldedeki Bayraklı kavşağına götürüldü.


Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, AA muhabirine, ağlara takılan yaklaşık 3 ton ağırlığındaki çapanın 150-200 yıllık olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.


Oruçoğlu, büyük bir gemiye ait olduğunu düşündükleri bu çapanın yıllardır denizde kaldığını, şimdiki yerinin beldenin döner kavşağı olduğunu ifade etti.



#
#balıkçı
#Çapa
#Geyikli İskelesi
#tarihi çapa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu personel alımları başladı: KPSS'li ve KPSS'siz sözleşmeli, memur, işçi alımı yapan kamu kurum hangileri?