Bursa için kuvvetli yağış uyarısı

"Yapılan son değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden itibaren ilimiz genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."