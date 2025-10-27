Bursa için kuvvetli yağış uyarısı

Bursa Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Bursa Valiliği, şehir genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.
Bursa Valiliğinden bu akşam saat 19:00’dan gece 23.59’a kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi:
- "Yapılan son değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden itibaren ilimiz genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
