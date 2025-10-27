Yeni fırtına geliyor

Yeni Şafak
27/10/2025, Pazartesi
G: 27/10/2025, Pazartesi
Geçtiğimiz günlerde etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından İstanbul yeni bir yağışlı hava dalgasına hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün kent genelinde beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına konusunda vatandaşları uyardı.

SERT ESECEK

AKOM’dan yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre hafta sonunu ılık ve parçalı bulutlu geçiren İstanbul’da, bugünden itibaren hava koşullarının olumsuz yönde değişeceği belirtildi. Rüzgârın zaman zaman fırtına şeklinde eseceği ve hızının saatte 65 kilometreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.

SU BASKINLARINA DİKKAT

Kent genelinde metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülürken, yollarda su birikintileri ve ani su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı. Meteoroloji verilerine göre, sağanak yağışın yarın da etkisini sürdüreceği, çarşambadan itibaren ise havanın parçalı ve az bulutlu bir görünüme kavuşmasının beklendiği bildirildi.



#fırtına
#hava durumu
#meteoroloji
