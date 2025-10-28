Bursa'da tarihi Emirsultan Camii’nin kubbesine yıldırım düştü

Olay, saat 22.00 sıralarından Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Şehirde aniden başlayan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler tarihi Emirsultan Camii’nin ana kubbesine isabet etti. Büyük bir gürültüyle gerçekleşen olay çevrede korkuya yol açtı. Yıldırım düşmesiyle camideki elektrik sistemi devre dışı kalırken, avize ve aydınlatmalar söndü. Cami içinde bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, o anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.