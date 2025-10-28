Yeni Şafak
Bursa'da tarihi Emirsultan Camii’nin kubbesine yıldırım düştü

Bursa'da tarihi Emirsultan Camii’nin kubbesine yıldırım düştü

00:4428/10/2025, Salı
DHA
Emirsultan Camii
Emirsultan Camii

Bursa'da aniden başlayan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler 596 yıllık tarihi Emirsultan Camii'nin kubbesine isabet etti. Camide elektrik sistemi devre dışı kalırken, cami içinde bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan 596 yıllık tarihi Emirsultan Camii’nin kubbesine yıldırım düştü. O anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 22.00 sıralarından Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Şehirde aniden başlayan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler tarihi Emirsultan Camii’nin ana kubbesine isabet etti. Büyük bir gürültüyle gerçekleşen olay çevrede korkuya yol açtı. Yıldırım düşmesiyle camideki elektrik sistemi devre dışı kalırken, avize ve aydınlatmalar söndü. Cami içinde bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, o anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.





#Bursa
#Yıldırım
#Cami
