16 yıl 1 ay hapis cezası bulunuyordu: Firari hükümlü Bursa'da yakalandı

16 yıl 1 ay hapis cezası bulunuyordu: Firari hükümlü Bursa'da yakalandı

27/10/2025, Pazartesi
AA
Hükümlü, işlemlerinin ardından Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, hakkında 16 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 5 yakalama kararı bulunan firari A.Ş, saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı.

Bursa'da 16 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 5 yakalama kararı ve 16 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan A.Ş'nin evde saklandığı tespit edildi.

A.Ş, polis ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.


