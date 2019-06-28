Fırat’ın incisini dünya görecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan Rumkale Kıyı ve Çevre Düzenlemesi Uygulama Projesi başlatıldı. 6 ay sürecek uygulama projesi kapsamında otopark düzenlemesinin yanı sıra, dik yamaçlara 100 adet seyir terası, kıyıda ise 7 adet satış birimi kurulacak. Böylece, Fırat’ın incisi Rumkale daha da güzelleşmiş olacak.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalarla; kentin tarihi, kültürü ve turizmi hareketlendirilecek. Bu doğrultuda Dünya’nın görmek için can atacağı Rumkale, yurt içi ve yurt dışından kente gelen turistlerin uğrayacağı mekânlar arasında yerini alacak. Fırat nehriyle Merzimen çayının birleştiği, yüksek kayalarla örtülü bir tepe üzerinde konumlanan Rumkale, kentin yeni turizm yüzü olacak.

YER TESLİMİYLE PROJE BAŞLADI

İki hafta önce başlatılan Rumkale Kıyı ve Çevre Düzenlemesi Uygulama Projesi hakkında bilgi veren Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Şube Müdürü Serdar Murat Gürsel, bölgenin birinci derece arkeoloji sit alanı içerisinde kaldığından gerekli izinlerin alınarak çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Çevre düzenleme proje çalışmalarını tamamladıklarına değinen Gürsel, “Proje çalışmaları sonrası Fırat nehri kenarında yapılacağı ve birinci derece arkeoloji sit alanı içerisinde kaldığından izin almamız gereken bakanlıklar ve kurumlar vardı. Projeye 2017 yılında başladık. Alanla ilgili ön fizibilite çalışmaları ve proje planlaması yapıldı. Projemizin 6 aylık bir süresi var. İhalesi yapıldı, yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi. Bundan sonraki aşamada hızlı bir şekilde gelen turistlerin burayı en iyi şekilde kullanabileceği bir alana hazır hale getireceğiz” dedi.

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DERME ÇATMA YERİNE MODERN TESİSLER

Gaziantep’te yer alan tarihi mekânlara yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda turisti çekmeyi amaçladıklarını hatırlatan Gürsel, şöyle devam etti:

“Proje çerçevesinde otopark, seyir terasları ve satış birimleri oluşturulacak. Buraya gelen ziyaretçilerin; yeme, içme ihtiyaçlarını karşılayacak mekânlara ihtiyaç vardı. İnsanlar, alanda yiyecek içecek satılan hâlihazırda derme çatma üniteler kurmuş. Bölgede uzun zaman geçirecek ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için 7 tane satış birimi, tuvalet ve peyzaj çalışması gerekecek. Bölge, arkeolojik alan olmasından ötürü mümkün olan en az müdahaleyle ıslah edilecek.”

DOĞAL MALZEMELERLE TASARLANACAK

Fırat Havzası’nı tekneyle gezen insanların Rumkale’yi inceleme fırsatı bulabileceklerini dile getiren Gürsel, “Bunun için de suyun üzerinde yüzer dubalar planlıyoruz. Kasaba köyünden Rumkale’yi gezmek isteyenler için araçlarını park edebilecek; otobüslere ve binek araçlara yönelik otopark planlaması yapacağız. Hem Fırat nehri hem de Rumkale’yi yüksekten gören eğimli yamaçların üzerinde çok güzel bir seyir noktası var. Söz konusu günübirlik dinleme alanında yaklaşık 100 tane seyir terası kurulacak. Teraslar arasındaki bağlantı yollarını ise bölgenin kendi doğal malzemeleriyle kaplayacağız. Terasları, ahşap görünümlü, güneşe dayanıklı, doğal dokuyu bozmayacak malzemelerle tasarlayacağız” ifadelerini kullandı.