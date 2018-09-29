Fırtına Türkiye'yi teğet geçecek

Türkiye'nin dünden bu yana merakla beklediği ve adeta bazı bölgelerde seferberlik ilan ettiği fırtınayla ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, yenisafak.com'a özel açıklamalarda bulundu.

"Enerjisini Yunanistan'da tüketecek"

Fırtınanın dün itibariyle Ege Denizi üzerinden doğrudan İzmir'e geleceğini ancak bu sabah yönünü değiştirdiğini anlatan Gültekin, "Fırtına Yunanistan'ın güneydoğusunu vuracak. Tropikal fırtına orada enerjisini tüketecek. Yani bizim İzmir'de beklediklerimiz Yunanistan'ı vuracak" dedi.

"Türkiye'yi teğet geçecek"

Fırtınanın merkezinin değil, çevre etkilerinin Türkiye'ye ulaşacağını açıklayan Gültekin, şöyle devam etti:

"Fırtınanın merkezi bizi vurmayacak. Ege Denizi ortasından kuzeye yönelecek olan fırtınanın artçıları bizi etkileyecek. Dün itibariyle metrekareye 100 kg yağış düşmesini bekliyorduk. Ancak bu rakam bugün itibariyle 21 ila 50 kg arasına çektik. Rüzgar da 50 ila 70 km hızla esecek."

"Çeşme yarımadası ve Çanakkale'ye dikkat"

Fırtınanın etkilerinin Ege sahillerinde hissedileceğini ancak içeride herhangi bir olumsuzluğa yol açmayacağının altını çizen Gültekin, "Çeşme yarımadası ve Çanakkale'de yağışların 50 kg'ın üzerine çıkmasını bekliyoruz" dedi.