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İZMİR

Fırtına yön değiştirdi. Kasırga Ege'yi vuracak mı

Fırtına Türkiye'yi teğet geçecek

Türkiye'nin merakla beklediği ve dünden bu yana çeşitli uyarılarda bulunulan fırtına ile ilgili Meteoroloji'den yeni açıklama geldi. Meteoroloji İzmir Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, yenisafak.com'a yaptığı açıklamada fırtınanın Türkiye'yi teğet geçeceğini açıklayarak, "Fırtınanın rotası değişti. Ancak Çanakkale ve Çeşme yarımadasında yağışlar metrekarede 50 kg'nin üzerine çıkabilir" ifadesini kullandı.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Meteoroloji İzmir Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, fırtınanın son durumunu değerlendirdi.
Meteoroloji İzmir Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, fırtınanın son durumunu değerlendirdi.

Türkiye'nin dünden bu yana merakla beklediği ve adeta bazı bölgelerde seferberlik ilan ettiği fırtınayla ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, yenisafak.com'a özel açıklamalarda bulundu.

"Enerjisini Yunanistan'da tüketecek"

Fırtınanın dün itibariyle Ege Denizi üzerinden doğrudan İzmir'e geleceğini ancak bu sabah yönünü değiştirdiğini anlatan Gültekin, "Fırtına Yunanistan'ın güneydoğusunu vuracak. Tropikal fırtına orada enerjisini tüketecek. Yani bizim İzmir'de beklediklerimiz Yunanistan'ı vuracak" dedi.

"Türkiye'yi teğet geçecek"

  • Fırtınanın merkezinin değil, çevre etkilerinin Türkiye'ye ulaşacağını açıklayan Gültekin, şöyle devam etti:
  • "Fırtınanın merkezi bizi vurmayacak. Ege Denizi ortasından kuzeye yönelecek olan fırtınanın artçıları bizi etkileyecek. Dün itibariyle metrekareye 100 kg yağış düşmesini bekliyorduk. Ancak bu rakam bugün itibariyle 21 ila 50 kg arasına çektik. Rüzgar da 50 ila 70 km hızla esecek."

"Çeşme yarımadası ve Çanakkale'ye dikkat"

Fırtınanın etkilerinin Ege sahillerinde hissedileceğini ancak içeride herhangi bir olumsuzluğa yol açmayacağının altını çizen Gültekin, "Çeşme yarımadası ve Çanakkale'de yağışların 50 kg'ın üzerine çıkmasını bekliyoruz" dedi.

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