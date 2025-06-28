Fuat Sezgin’in mirası kitaplaştı

Ömrünü İslam bilim tarihine adayan ve 2018 yılında hayatını kaybeden Prof. Dr. Fuat Sezgin için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yayına hazırlanan "Fuat Sezgin'in Mirası: Bilim Diplomasisi ile Köprüler Kurmak" kitabının tanıtımı yapıldı. Etkinliğe Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyet Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan'ın yanı sıra akademisyenler, yazarlar ve düşünce dünyasının temsilcileri katıldı. İslam bilim tarihi alanında Türkiye'nin yetiştirdiği ilim insanlarından biri olan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in vefatının 7. yılı dolayısıyla anıldığı programda, Sezgin'in hayatı ve eserlerinin ele alındığı panel düzenlendi.

BİLİMSEL MİRASINI YAŞATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün İslam dünyasının, karşısındaki adaletsizlikle mücadele edecekse öncelikle "aşağılık kompleksi" ile mücadele etmesi ve kökleriyle sahih bir irtibat kurması gerektiğini vurguladı. Altun, "İşte bu yolda Fuat Sezgin Hoca'nın varlığı ve çalışmaları yolumuzu aydınlatacak niteliktedir. Bütün bunların yanında şunu da vurgulamak isterim. Bugün dünyanın başına musallat olan en önemli ırkçılık türlerinden biri olan, adına 'İslamofobi' denilen ama 'İslam karşıtlığı' olarak tecessüm eden meseleyle uğraşırken Fuat Sezgin Hoca'nın çalışmalarının çok hayati olduğunu düşünüyorum. İslam karşıtlığı, bütün dünyada giderek yükselen yeni bir ırkçılık türüdür. Bu yeni ırkçılık türünde Müslümanları, İslam'ı fanatizmle, tutuculukla, gericilikle eş tutan bir yaklaşım söz konusudur" ifadelerini kullandı. Altun, Sezgin'in çalışmaları ve eserlerinin bu yaklaşımla öz güven içinde mücadele etmek için rehber niteliğinde olduğunu belirtti.

GENÇ NESİLLER ALTIN ÇAĞI İNŞA EDEBİLİR

Panelin açılışında konuşan Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da Sezgin'in "adanmış insan" modelinin yeni nesillere aktarılmasının çok kıymetli olduğunu dile getirdi. Erdoğan, Fuat Sezgin'in bir tabak yemekle bütün gününü geçiren, zamanının tamamını, emeğini ve ufkunu çalışmasına adayan bir insan olduğunun altını çizdi. Sezgin'in kendisini "Eğer İslam'ın altın çağını ben bugün yeni nesil Müslümanlara, gençlere hakkıyla aktarabilirsem onların üzerindeki bu küllenmişliği giderebiliriz. Böylelikle İslam dünyasının genç nesillerine yeniden bir altın çağı inşa edebilecekleri fikrini aşılayabiliriz" şeklindeki misyonuna adadığına işaret eden Erdoğan, Sezgin'in son dönemlerinde bu nedenle en çok gençler ve talebeleriyle bir araya gelmek istediğini anlattı. "Gazze'de olan biten artık tuzun koktuğu, söylenecek kelimelerin tükendiği yer" diyen Erdoğan, insanlığa huzuru, barışı ve refahı yeniden vadedecek, bunu yaparken insanlığın gelişme hedefinden taviz vermeyecek bir paradigmayı İslam medeniyetinin altın çağında bulabildiklerini dile getirdi. Erdoğan, bu reçeteyi Fuat Sezgin'in çok güzel ortaya koyduğuna değindi.







