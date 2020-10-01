Fuzuli manevi zafer olur

Azerbaycan’ın masaya eli güçlü oturması için köylerin ardından kent merkezlerinde de hakimiyeti sağlaması gerektiği vurgulanıyor ve Fuzuli reyonunun bu kapsamdaki stratejik önemine işaret ediliyor. Fuzuli, kuzey batıda Şuşa, güney batıda Cebrayil, kuzeyde Ağdere, Terter ve doğuda Azerbaycan içlerine giden yolların kavşağında bulunuyor. Azerbaycan için Fuzuli’de hakimiyet sağlamanın kritik önemine işaret eden Azerbaycan eski askeri ataşesi emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, “Fuzuli’nin Azerbaycan için manevi bir yönü de bulunmaktadır. Bu reyona Azerbaycan için çok önemli olan ünlü şair Fuzuli’nin adı verilmiştir. Fuzuli’nin alınması hem Ermenistan’ın teslimiyeti demektir, hem de Azerbaycan’ın manevi zaferidir” diye konuştu.
MASADA GALİBİYET GETİRİR
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Azerbaycan eski askeri ataşesi emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, “Şu ana kadar Ermeni ordusunun bölgede konuşlandırdığı önemli stratejik silahlar, komuta merkezleri ve cephanelikler imha edilmiştir. Bu silahlar arasında Rusya S-300 sistemleri, çeşitli tipte hava savunma sistemleri de bulunmaktadır Fuzuli’nin Azerbaycan tarafından kontrol altına alınması, masada galibiyet getirecek” dedi.