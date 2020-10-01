Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Fuzuli manevi zafer olur
ANKARA

Fuzuli manevi zafer olur

Ermenistan saldırıları ardından Karabağ’da yaşanan çatışmaları sonlandırmak üzere diplomasi yoğunlaştı. Masanın kurulabilmesi için 72 saat zikredilmeye başlandı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Azerbaycan’ın masaya eli güçlü oturması için köylerin ardından kent merkezlerinde de hakimiyeti sağlaması gerektiği vurgulanıyor ve Fuzuli reyonunun bu kapsamdaki stratejik önemine işaret ediliyor. Fuzuli, kuzey batıda Şuşa, güney batıda Cebrayil, kuzeyde Ağdere, Terter ve doğuda Azerbaycan içlerine giden yolların kavşağında bulunuyor. Azerbaycan için Fuzuli’de hakimiyet sağlamanın kritik önemine işaret eden Azerbaycan eski askeri ataşesi emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, “Fuzuli’nin Azerbaycan için manevi bir yönü de bulunmaktadır. Bu reyona Azerbaycan için çok önemli olan ünlü şair Fuzuli’nin adı verilmiştir. Fuzuli’nin alınması hem Ermenistan’ın teslimiyeti demektir, hem de Azerbaycan’ın manevi zaferidir” diye konuştu.

Ermenistan cehpesindeki Bayraktar İHA paniği kamerada
OYNAT 01:23
Ermenistan cehpesindeki Bayraktar İHA paniği kamerada
Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için başlattığı operasyona ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bayraktar İHA/SİHA'nın gökyüzündeki sesiyle paniğe kapılan işgalcilerin, uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtığı, siperlere saklandığı korku dolu anları kameralara yansıdı.


MASADA GALİBİYET GETİRİR

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Azerbaycan eski askeri ataşesi emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, “Şu ana kadar Ermeni ordusunun bölgede konuşlandırdığı önemli stratejik silahlar, komuta merkezleri ve cephanelikler imha edilmiştir. Bu silahlar arasında Rusya S-300 sistemleri, çeşitli tipte hava savunma sistemleri de bulunmaktadır Fuzuli’nin Azerbaycan tarafından kontrol altına alınması, masada galibiyet getirecek” dedi.

Azerbaycan ordusu işgal bitene kadar durmayacak: Kaçıyorlar!
DÜNYA
Azerbaycan ordusu işgal bitene kadar durmayacak: Kaçıyorlar!
Abone Ol Google News
Sayı kesinlikleçok daha fazla

Sayı kesinlikle
çok daha fazla

​Dünya Sağlık Örgütü'nden önemli açıklama.
Erdoğan yeniKuveyt Emiri ile görüştü

Erdoğan yeni
Kuveyt Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı, ​dost Kuveyt halkına taziyelerini iletti.
Tünelin ucu göründü

Tünelin ucu göründü

​Bakan Koca: Çok yakında kendi aşımızın üretimine başlayacağız.
Ön talep başladı

Ön talep başladı

​Ormanköy'de mağaza ve dükkanlar açık hava konseptiyle yer alacak.
Kamikaze dronelar tek tek imha etti

Kamikaze dronelar tek tek imha etti

Ermenistan askerleri cephede neye uğradıklarına şaşırdı.
15 Aralık'ta açılıyor

15 Aralık'ta açılıyor

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu müjdeyi verdi.

Terim uyardı: <br>'Telafisi yok'

Terim uyardı:
'Telafisi yok'

​Fatih Terim'den futbolcularına ülke puanı mesajı.
Moskova'ya çağırdılar

Moskova'ya çağırdılar

​Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a toplantı çağrısı.
Son 37 metre

Son 37 metre

Türkiye'nin en yükseği, dünyanın üçüncüsü olacak.

Tek koşulu açıkladı

Tek koşulu açıkladı

Aliyev'den çatışmalara ilişkin önemli açıklama.

Mültecilerin ülkelerine dönmeleri için fon hazırlığı yapıyorlar.

Denizli'de bulundu: 9 milyon yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor
Gündem

Denizli'de bulundu: 9 milyon yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor

Denizli'de yürütülen yüzey araştırmalarında, 9 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen fil ve karıncayiyenin de aralarında olduğu 8 farklı hayvan türüne ait fosile rastlandı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet İhsan Aytek, "Bu yıl çok önemli bir keşif yaparak Anadolu'da daha önce hiç tespit edilmemiş bir hortumlu memeli fosili keşfettik. Özellikle karıncayiyen fosili, Türkiye'de çok az rastlanan bir hayvan olması bakımından çok büyük önem taşımakta" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye videolu mesaj: Önümüzdeki 10 yıl insanlığın kaderini tayin edecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye videolu mesaj: Önümüzdeki 10 yıl insanlığın kaderini tayin edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve ekonomiye katkısını kısa vadeli hedefler olarak asla görmemeliyiz. Ekonomik sektörlerin tamamında farkındalığı artırarak bu alanda özel sektörlerin yatırım yapmasını teşvik etmeli, karşı karşıya kaldığımız sorunları birer fırsata çevirmeliyiz. 2022’de BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 16. Taraflar Konferansına ev sahipliği yapacak ve 2 yıllık dönem başkanlığı görevini yerine getirecek Türkiye bu süreçte biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için gerekli adımların atılmasında öncü rol oynayacaktır. Önümüzdeki on yıl insanlığın kaderini tayin edecek. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri için biyolojik çeşitliliğin korunmasına ihtiyaç var." dedi.
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ı Moskova'da toplantıya çağırdı
Dünya

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ı Moskova'da toplantıya çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ile Moskova’da toplantı yapılması çağrısında bulundu. Lavrov, "Rusya olarak Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova'da toplantıya çağırıyoruz" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.