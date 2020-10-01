Fuzuli manevi zafer olur

Azerbaycan’ın masaya eli güçlü oturması için köylerin ardından kent merkezlerinde de hakimiyeti sağlaması gerektiği vurgulanıyor ve Fuzuli reyonunun bu kapsamdaki stratejik önemine işaret ediliyor. Fuzuli, kuzey batıda Şuşa, güney batıda Cebrayil, kuzeyde Ağdere, Terter ve doğuda Azerbaycan içlerine giden yolların kavşağında bulunuyor. Azerbaycan için Fuzuli’de hakimiyet sağlamanın kritik önemine işaret eden Azerbaycan eski askeri ataşesi emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, “Fuzuli’nin Azerbaycan için manevi bir yönü de bulunmaktadır. Bu reyona Azerbaycan için çok önemli olan ünlü şair Fuzuli’nin adı verilmiştir. Fuzuli’nin alınması hem Ermenistan’ın teslimiyeti demektir, hem de Azerbaycan’ın manevi zaferidir” diye konuştu.

OYNAT 01:23 Ermenistan cehpesindeki Bayraktar İHA paniği kamerada Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için başlattığı operasyona ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bayraktar İHA/SİHA'nın gökyüzündeki sesiyle paniğe kapılan işgalcilerin, uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtığı, siperlere saklandığı korku dolu anları kameralara yansıdı.

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MASADA GALİBİYET GETİRİR

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Azerbaycan eski askeri ataşesi emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, “Şu ana kadar Ermeni ordusunun bölgede konuşlandırdığı önemli stratejik silahlar, komuta merkezleri ve cephanelikler imha edilmiştir. Bu silahlar arasında Rusya S-300 sistemleri, çeşitli tipte hava savunma sistemleri de bulunmaktadır Fuzuli’nin Azerbaycan tarafından kontrol altına alınması, masada galibiyet getirecek” dedi.