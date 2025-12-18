Yeni Şafak
Gain Medya'ya yönelik soruşturma: 3 şüpheli tutuklandı

Gain Medya'ya yönelik soruşturma: 3 şüpheli tutuklandı

23:5018/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
GAİN Medya
GAİN Medya

GAİN Medya A.Ş. soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GAİN Medya A.Ş. soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında sunucu Okan Karacan da bu sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.


Dijital içerik platformu Gain Medya A.Ş.'ye dün yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya ve diğer bağlı şirketlere jandarmanın düzenlediği operasyonda, holding ve şirket yetkilisi 3 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Selahattin Aydın, Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan'ın da bulunduğu 4 şüphelinin suçtan kaynaklanan gelirle elde ettiği mallara el konulurken, GAIN Medya'ya bağlı tüm kuruluşlara TMSF kayyım olarak atandı. Soruşturma kapsamında sunucu Okan Karacan'ın da sabah saatlerinde gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 4'e yükseldi.


3 Şüpheli tutuklandı


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Okan Karacan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.



