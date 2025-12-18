Gain Medya'ya yönelik soruşturma: 3 şüpheli tutuklandı

GAİN Medya A.Ş. soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında sunucu Okan Karacan da bu sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Dijital içerik platformu Gain Medya A.Ş.'ye dün yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya ve diğer bağlı şirketlere jandarmanın düzenlediği operasyonda, holding ve şirket yetkilisi 3 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Selahattin Aydın, Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan'ın da bulunduğu 4 şüphelinin suçtan kaynaklanan gelirle elde ettiği mallara el konulurken, GAIN Medya'ya bağlı tüm kuruluşlara TMSF kayyım olarak atandı. Soruşturma kapsamında sunucu Okan Karacan'ın da sabah saatlerinde gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 4'e yükseldi.