Gain’e bahis ve kara para operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı GAİN Medya'yı da bünyesinde barındıran Anahat Holding ve bağlı şirketlere yönelik soruşturma başlattı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında bu sabah şirketlere operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aydın, ortağı Berkin Kaya ve Barbaros Reşat Gülcan gözaltına alındı. Şüphelilere, “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet”, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltildi.

7 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye TMSF'nin kayyum atanmasına karar verildi.

NAKİT İŞLEMLERİ ANLAŞILAMADI

Açıklamada, MASAK raporuna göre, şüpheli Berkin Kaya'nın hesap hareketleri incelendiğinde çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, nakit işlemlerinin kaynağının anlaşılamadığı, Kaya'nın SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği aktarıldı. Şüphelinin ortağı olduğu firmaların da incelendiği soruşturmada, bu ölçekte para transferlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısı veya ticari faaliyetinin tespit edilemediği vurgulandı. Hesaplarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu belirtilirken, hesaplarda dolaşan yüklü miktarların kaynağının da açıklanamadığı, bu hesapların yasa dışı bir organizasyonda kullanılıyor olabileceğini değerlendirildi.

YURT DIŞI KAYNAKLI TRANSFERLER

MASAK raporları, bilirkişi raporları, gizli tanık beyanları, iletişimin tespitine ilişkin tutanaklar, ticaret sicil kayıtları ve açık kaynak araştırmaları doğrultusunda yapılan incelemelerde, 9 Temmuz 2020'de kurulan GAİN Medya Anonim Şirketi'nin yüzde 50 hissesinin 11 Haziran 2024'te şüpheli Berkin Kaya tarafından devralındığı bilgisi verildi. Bu devirden önce ve sonra 19 Nisan 2024-22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete toplam 310 milyon lira nakit, 88 milyon lira havale/EFT ve 9 Ocak'ta 1 milyon dolar olmak üzere toplamda yaklaşık 450 milyon lira tutarında ödeme yapıldığı aktarılan açıklamada, 29 Kasım 2024'teki genel kurul toplantısında şirket sermayesinin 1 milyar liraya çıkarıldığı ifade edildi. Açıklamada, şirket finansmanının büyük ölçüde yüklü nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı transferlerle sağlandığı tespitlerine yer verildi.

Paraları gain’e aktarmışlar

Savcılığın açıklamasın şu değerlendirmelere yer verildi:

* Söz konusu para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırılık taşıdığı değerlendirilmiştir.

* 12 Aralık 2024'te şüpheli Selahattin Aydın tarafından tek ortaklı ve 10 milyon lira sermaye ile kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi’nin, GAİN Medya Anonim Şirketi’ni 22 Ocak'ta 450 milyon lira bedelle devraldığı, aynı tarihte nakit sermaye artırımına gidilerek sermayesinin 470 milyon liraya çıkarıldığı belirlenmiştir.

* Anahat Medya Anonim Şirketi tarafından 28 Ocak-22 Ağustos arasında GAİN Medya Anonim Şirketi'ne yaklaşık 1 milyar 76 milyon lira tutarında EFT ve havale işlemi gerçekleştirildiği, bu işlemlerin finansmanının Selahattin Aydın hesabına yatırılan yüklü miktardaki nakit paralarla sağlandığı ve söz konusu tutarların kısa süre içerisinde GAİN Medya Anonim Şirketi'ne aktarıldığı anlaşılmıştır.







