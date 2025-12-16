Gain Medya'ya operasyon: Gözaltılar var kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘kara para aklama’ soruşturması kapsamında Gain Medya’nın ortakları ve sahiplerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, Gain Medya’ya ait tüm kuruluşlara TMSF kayyum olarak atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul il jandarma Komutanlığı Anahat Holding bünyesinde bulunan GAİN MEDYA başta olmak üzere bağlı şirketlere 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamaları ile bir operasyon gerçekleştirdi.
Holding ve şirket yetkilisi üç kişi gözaltına alındı. Holding ve bağlı şirketlerde arama yapıldı. Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan için gözaltı kararı verildiği öğrenildi.