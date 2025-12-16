Gain Medya'ya operasyon: Gözaltılar var kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul il jandarma Komutanlığı Anahat Holding bünyesinde bulunan GAİN MEDYA başta olmak üzere bağlı şirketlere 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamaları ile bir operasyon gerçekleştirdi.