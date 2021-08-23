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ANKARA

ABD bizi de yarı yolda bırakır

Afganistan’dan çekilmeyle birlikte müttefiklerinin ABD’ye olan güveni azaldı. GASAM Güney Asya Uzmanı Hayati Ünlü, “Müttefikler, Afganistan’ı bu şekilde terk eden ABD’nin kendilerini de yarı yolda bırakabileceğini düşünüyor. Bunların başında Hindistan geliyor” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
GASAM Güney Asya Uzmanı Hayati Ünlü: ​ABD bizi de yarı yolda bırakır
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Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM) Güney Asya Uzmanı Hayati Ünlü, ABD’ye olan güvenin azaldığını söyledi. Amerika’nın Afganistan’daki kaçışı sonrası başta Hindistan olmak üzere müttefik ülkelerin benzer sonu yaşamaktan çekindiğini dile getirdi. Ünlü, Taliban ılımlı ve sivil özgürlüklere yönelik yaklaşımında toplumu ikna ederse, ülkeden kaçmak isteyenlerin sayısının da azalabileceğini söyledi.

KÜRESEL LİDERLİK SORGULANIYOR

Afgan göçünü ve son durumu değerlendiren Hayati Ünlü, şöyle konuştu: “ABD, Afganistan’a demokrasi, devlet inşası ve ulus inşası gibi güçlü ideallerle girdi, ancak geri çekilişi son derece trajikomik bir şekilde gerçekleşti. Bölünmüş bir toplum, işlevsiz bir devlet ve de meşruiyetini yitirmiş zayıf bir yönetim bıraktı. Bu durumun ABD’nin hem iç hem de dış politikasına yansıması kaçınılmaz görünüyor. Bir kere ABD’nin söz konusu geri çekilişi hem içeride hem de uluslararası kamuoyunda Amerikan değerlerine olan inancı tamamen sarstı. Ancak ABD için daha da kritik olan mevzu, küresel liderliğiyle ilgili meşruiyetinin daha fazla sorgulanmaya açılması. Afganistan sonrası ABD müttefiklerinin güveni iyice sarsılmış durumda. Afganistan’ı bu şekilde terk eden ABD’nin kendilerini de yarı yolda bırakabileceğini düşünüyorlar. Bunların da başında Hindistan geliyor.

Hayati Ünlü
Hayati Ünlü

TALİBAN’A GÜVEN GANİ’DEN FAZLA

Taliban’ın Kabil’de kontrolü ele geçirdikten sonra yaptığı ilk açıklamalar, “Eski Taliban değiliz!” imajını ortaya koyuyor. Bu değişim vurgusu özellikle kadın, çocuk ve eğitim meseleleri gibi daha çok sivil özgürlükler konusunda endişeleri gidermeye yönelik. Kısacası Taliban uluslararası meşruiyetini sağlamaya çalışıyor. Taliban ılımlı ve sivil özgürlüklere yönelik yaklaşımında toplumu ikna ederse, ülkeden kaçmak isteyenlerin sayısı da azalabilir. Çünkü Taliban’a olan güven, yine de Gani yönetimine olan güvenden fazla.”

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