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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

GATA’daki kriptolara ankesör davası

FETÖ’nün GATA’daki kripto yapılanmasını deşifre eden ankesör soruşturması kapsamında askeri doktorlar hakkında iddianame düzenlendi. İtirafçı olan 2 şüphelinin beyanları, örgütün GATA’daki haberleşme yönteminin de ankesörlü telefonlar olduğunu ortaya koydu.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün GATA’daki kripto yapılanmasına 4 Şubat’ta düzenlenen operasyonda 32 askeri doktor gözaltına alınmıştı. Savcı Zafer Ergün’ün yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında ayrı ayrı dava açıldı. Kıdemli Albay Doç. İbrahim D. hakkında, “FETÖ üyesi olmak” suçundan düzenlenen iddianamede, şüphelinin ankesörlü telefonlardan arandığı, aynı hatlardan 121 şüphelinin de arandığı belirtildi. Ayrıca İbrahim D.’nin çok sayıda mahrem imamla ortak baz irtibatının bulunduğu kaydedildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan İbrahim D., kendisinden sorumlu örgüt yöneticilerinin isimlerini deşifre etti. Hakkında dava açılan bir diğer isim olan Emekli Albay Ergün U.’nun da ankesörlü hatlardan arandığı, aynı hatlardan soruşturma kapsamındaki 141 şüphelinin de arandığı belirlendi. İtirafçı olan ve adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli U. da ortak baz bilgileri tespit edilen mahrem imamlarını deşifre etti.

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