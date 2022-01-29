​GATA’ya 2 bin kişilik ​cami

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camii açılış törenine katıldı. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin içerisinde gerçekten muhteşem bir mescidin açılışını yaptıklarını belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

HAYIRLI OLSUN

Caminin yapımında Ziraat Katılım’ın ciddi bir emeği olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan dolayı Ziraat Katılım’a da teşekkürlerini iletti. Erdoğan, “Hakikaten burada Gülhane Hastanesinin içinde böyle bir mabedin olması ve Sağlık Bilimleri Üniversitemizin tamamıyla manevi boyutunu inşallah güçlendiren bir eser olması bakımından çok önemli. Rabbimiz ne buyuruyor? ‘Kim beni için dünyada bir mescit inşa ederse, ben de onlar için cennette bir ev, saray inşa ederim’ diyor. İnşallah bu mescidin yapımında emeği olanları tekrar şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Burada yapılacak ibadetlerin ve öğrencilerimizin gerek kız gerek erkek, onlar için de hazırlanmış olan çalışma mekanlarının gayet güzel olduğunu gördüm” ifadelerini kullandı.

Camideki kız ve erkek öğrenciler için hazırlanmış çalışma mekanlarının gayet güzel olduğunu anlatan Erdoğan, “Bundan dolayı da işin mimari boyutuna özen gösterdiklerinden dolayı mimarından mühendisine, işçisine, yüklenici firmaya da çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tekrar Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin içerisindeki bu güzel eserin Ankaralılara hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum” diye konuştu.

Dualarla açıldı

Erdoğan, cuma namazını yeni yapılan Gülhane Camisi’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından caminin açılışı dualarla yapıldı. Açılışa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da katıldı.

Selçuklu mimarisi

Temeli 2018 yılının Aralık ayında atılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camii, 4 bin metrekare üzerinde bin metrekare olarak tasarlandı.

Cami bünyesinde, aynı anda 100 kişinin kullanabileceği bir kütüphane, 120 kişilik etüt salonu, kapalı otopark, gasilhane ve imam odası bulunuyor. Kapalı alanında aynı anda 2 bin 100 kişinin ibadet edeceği caminin iç ve dış doğramaları ahşap ve vitray cam şeklinde tasarlandı.

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