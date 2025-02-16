Gazeteci kimliğiyle algı yapıyordu: SİHA'lar o teröristi Suriye'de vurdu

Terör örgütü PKK/YPG'nin algı operasyonları hız kesmeden devam ediyor. İki aydan uzun süredir çatışmaların devam ettiği, Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nda terör destekçisi sivilleri cepheye süren terör örgütü, etkisiz hale getirilen teröristler üzerinden algı operasyonlarını sürdürüyor.

Son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 Şubat'ta Tişrin Barajı ekseninde yürüttüğü hava destekli operasyonlarda, örgüte bağlı medya organlarından Ronahi TV'de çalışan Egid Roj kod adlı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristin ölümünü, "Türkiye'nin basın özgürlüğünü engellemesi" olarak lanse eden örgüt medyası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "sivilleri ve gazetecileri öldürdüğü" iftirasını attı.