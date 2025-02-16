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Gazeteci kimliğiyle algı yapıyordu: SİHA'lar o teröristi Suriye'de vurdu

Gazeteci kimliğiyle algı yapıyordu: SİHA'lar o teröristi Suriye'de vurdu

Semih Kara
Semih Kara
10:4716/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Terörist Egid Roj, Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Terörist Egid Roj, Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, gazeteci kimliğiyle terör örgütü PKK/YPG propagandası yapan Egid Roj'u, Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirdi. Örgüte bağlı medya organları ve sosyal medya hesapları, etkisiz hale getirilen terörist üzerinden "Türkiye gazetecileri katlediyor" algısı oluşturmaya çalıştı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin algı operasyonları hız kesmeden devam ediyor. İki aydan uzun süredir çatışmaların devam ettiği, Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nda terör destekçisi sivilleri cepheye süren terör örgütü, etkisiz hale getirilen teröristler üzerinden algı operasyonlarını sürdürüyor.

Örgüt, propagandasını Egid Roj'un basın yelekli fotoğrafı üzerinden yürütüyor.

Terör medyasından TSK'ya iftira

Son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 Şubat'ta Tişrin Barajı ekseninde yürüttüğü hava destekli operasyonlarda, örgüte bağlı medya organlarından Ronahi TV'de çalışan Egid Roj kod adlı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristin ölümünü, "Türkiye'nin basın özgürlüğünü engellemesi" olarak lanse eden örgüt medyası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "sivilleri ve gazetecileri öldürdüğü" iftirasını attı.

Terörist Egid Roj'un SİHA operasyonunda etkisiz hale getirildiği belirtiliyor.

2 ay arayla aynı algı operasyonu

Terör örgütü PKK/YPG'nin medya organlarına bağlı Nazım Daştan ve Cihan Bilgin de 19 Aralık 2024'te aynı bölgede düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilmiş, terör medyası yine aynı algı operasyonuna girişmişti.

Terörist Nazım Daştan (solda) ve Cihan Bilgin (sağda) Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilmişti.
#Türk Silahlı Kuvvetleri
#Suriye
#Tişrin Barajı
#Egid Roj
#Operasyon
#Terör örgütü PKK/YPG

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