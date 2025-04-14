Gazeteci kurşunlatan başkan!

İBB’deki operasyonun ardından diğer CHP’li belediyelerde yaşanan yolsuzluklar da birer birer ortaya çıkmaya başladı. CHP İl Gençlik Kolları eski Başkanı Resul Emre Çürük, Kilis Belediyesi’nde Başkan Hakan Bilecen’in eş, dost ve akraba üzerinden yaptığı atamalar, usulsüz fatura işlemleri ve yolsuzlukları ifşa etti. Çürük, İçişleri Bakanlığı’na dilekçe ile belgeleri USB bellek ile teslim ederek, hukuksuzluk ve yolsuzlukların hesabının sorulmasını istedi.





BELEDİYE BÜTÇESİNDEN ALKOLLÜ EĞLENCE

Yeni Şafak’a konuşan Çürük, 8 Nisan günü verdiği dilekçede, “Seçim öncesi yenilen yemeklerin faturasının seçimden sonra belediye tarafından ödendiğini, tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun başkanı olduğu Türkiye Belediyeler Birliği organizasyonu çerçevesinde alkollü eğlencelerin paralarının belediye bütçesinden karşılandığını, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve eşinin dost, akrabalarını belediyede işe aldığını, yolsuzlukları haberleştiren bir gazetecinin evinin de bizzat Bilecen tarafından, belediye çalışanlarından birine kurşunlatıldığını” iddia etti.





ŞOFÖRÜN TELEFONU İLE TEHDİT ETTİLER

Çürük, belediyede yapılan yolsuzlukları ifşa ettiği için tehdit edildiğini, gittiği farklı şehirlerde peşine adam takıldığını anlatarak, “Bana ‘Senin yanına geleceğiz, seni alacağız. Bu gece ortadan kalkacaksın’ diye mesajlar atıyorlar. Belediye başkanı beni korumasının telefonundan arayarak, ‘Varsayalım şeytana uyduk. Hadi kamunun mallarını yedik, yedirdik. Arkamızı toplayacak olan adamlar sizsiniz’ dedi. Sonra yanıma şoförünü gönderdi ve tehdit ettirdi. Benden yanlarına gidip video çekerek, alkol etkisi altında açıklama yaptığımı anlatmamı istediler. Bunları kabul etmeyince 5 milyon TL para ve ev teklif ettiler. Ben de onlara ben sizin gibi satılık değilim dedim” ifadelerini kullandı.





YEMEKLER BELEDİYE KASASINDAN

İçişleri Bakanlığına gönderdiği dilekçede seçim öncesi yenen yemeklerin seçimden sonra belediye bütçesinden karşılanması konusuyla ilgili açıklama yapan Çürük, “31 Mart yerel seçimleri öncesi kampanya kapsamında yemekler verdiler. Bu yemekleri de seçimi kazanında belediye kasasından fatura ettiler” dedi.



