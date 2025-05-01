Gazetecilere yönelik skandal sözlere tepki: Türkiye Basın Federasyonu’ndan CHP'li Başarır'a özür çağrısı

Ali Mahir Başarır Meclis'te gazeteciler Zafer Şahin, Cem Küçük ve Abdulkadir Selvi'yi hedef almıştı.
CHP’li Ali Mahir Başarır’ın TBMM kürsüsünde gazetecilere yönelik sözlerine Türkiye Basın Federasyonu tarafından tepki gösterildi. Federasyon, Başarır’ı kullandığı üslup nedeniyle kınayarak kamuoyu önünde özür dilemeye çağırdı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Grup Başkanvekili
Ali Mahir Başarır
’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda gazeteciler Zafer Şahin,
Cem Küçük
ve Abdulkadir Selvi’yi hedef alan ifadelerine
Türkiye Basın Federasyonu
’nu tepki gösterdi.
- Federasyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, her gazetecinin fikirlerinin eleştirilebileceği belirtilirken, bunun ötesine geçilerek kişisel hakların hedef alınmasının kabul edilemeyeceği vurgulandı.
Açıklamada özellikle Zafer Şahin’in fiziksel özelliklerinin alay konusu yapılmasının
"seviyesiz bir tutum"
olarak nitelendirildi.
'Özür' çağrısı
'Özür' çağrısı
Basın Federasyonu, Başarır’ın düşünce özgürlüğü çerçevesinde eleştiri hakkı bulunduğunu ancak hakaret etme ve kişilik haklarını zedeleme hakkı olmadığını belirtti. Açıklamada
"CHP Grup Başkanvekili Sayın Ali Mahir Başarır, düşünce temelinde eleştiri hakkına sahip olsa da, hakaret etme ve kişilik haklarını zedeleme özgürlüğüne sahip değildir. Kendisini kullandığı üsluptan ötürü kınıyor ve meslektaşlarımızdan kamuoyu önünde özür dilemeye davet ediyoruz"
denildi.
Federasyon, demokratik eleştirinin yanında olduklarını ifade ederken, gazetecilere yönelik hakaret, hedef gösterme ve kişilik haklarına saldırı içeren tutumların ise karşısında olacaklarını kamuoyuyla paylaştı.
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