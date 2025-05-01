Gazetecilere yönelik skandal sözlere tepki: Türkiye Basın Federasyonu’ndan CHP'li Başarır'a özür çağrısı

"CHP Grup Başkanvekili Sayın Ali Mahir Başarır, düşünce temelinde eleştiri hakkına sahip olsa da, hakaret etme ve kişilik haklarını zedeleme özgürlüğüne sahip değildir. Kendisini kullandığı üsluptan ötürü kınıyor ve meslektaşlarımızdan kamuoyu önünde özür dilemeye davet ediyoruz"