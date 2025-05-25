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Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde sahte deterjan ele geçirildi

Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde sahte deterjan ele geçirildi

09:4625/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
IHA
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Gaziantep'te 1 milyon 350 bin TL değerinde sahte deterjan ele geçirildi.
Gaziantep'te 1 milyon 350 bin TL değerinde sahte deterjan ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarmanın bir iş yerine yaptığı operasyonda piyasaya sürülmeye hazır halde ve 1 milyon 350 bin TL değerinde sahte deterjan ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ilçesinde bir iş yerine operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde iş yerinde yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde 1 milyon 350 Bin TL değerinde 3 ton 570 kilogram sahte markalı deterjan ile 4 bin adet sahte markalı ambalaj ele geçirildi. Olayla ilgili A.T. isimli 1 şüpheli gözaltına alındı.


Yakalanan A.T. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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