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Gaziantep'te beş bin 113 deprem konutu sahiplerini buluyor

Gaziantep'te beş bin 113 deprem konutu sahiplerini buluyor

11:347/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Deprem nedeniyle yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri büyük oranda sona erdi.
Deprem nedeniyle yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri büyük oranda sona erdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep'te yapımı tamamlanan 5 bin 113 konut hak sahiplerine teslim edilecek.

6 Şubat 2023'te üst üste meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem 11 ili etkiledi.


Depremde yıkılan evlerin enkaz temizleme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.



Konutlar yükseliyor


Konteynerlerde geçici olarak konaklayan depremzedeler için kalıcı konutların yapımına hızla başlandı.


Depreme dayanıklı, bölgenin yaşam şartlarına uyumlu ve sosyal alanların da düşünüldüğü yeni konutların bir kısmı tamamlandı, bir kısmının ise inşaatına devam ediliyor.



Erdoğan teslim edecek


Bu kapsamda, Gaziantep'te TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 5 bin 113 sosyal konut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle hak sahiplerine teslim edilecek.


Güneyşehir'deki program kapsamında hak sahiplerine evlerinin anahtarları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek.


Deprem bölgesindeki 11 ilde 2025 yılı sonunda 416 bin 960’ı konut, 36 bin 23’ü ticari ünite olmak üzere toplam 452 bin 983 konut ve iş yerinin teslimatının tamamlanması hedefleniyor.



#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Gaziantep
#deprem

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