Gündem Gaziantepte gerçek dışı deprem paylaşımına 2 gözaltı
GAZİANTEP

Gaziantep'te 'gerçek dışı' deprem paylaşımına 2 gözaltı!

Gaziantep'te 'gerçek dışı' deprem paylaşımına 2 gözaltı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden halkı korku ve paniğe sevk edici gerçek dışı bilgi yayan 2 kişi, Gaziantep'te gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
2 şüpheli hakkındaki soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
2 şüpheli hakkındaki soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Önceki gün meydana gelen Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin hissedildiği illerden biri olan Gaziantep'te sosyal medya üzerinden halka korku ve paniğe sevk edici paylaşımlarda bulunan 2 kişi belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla gözaltına alınan 2 şüpheli hakkındaki soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya provokatörlerine: Beter, berbat, ahlaksızca...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya provokatörlerine: Beter, berbat, ahlaksızca...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlar ile ilgili Erdoğan, 'Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca... Örneğin, '20 yıldır bu hükumet depreme yönelik ne yapmış' diyecek kadar...' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Her şeyden önce bu birlik berberliğe gerçekten destek veren halkımız, vatandaşımız varken bir diğer taraftan da bunun gerek siyasi istismar vesilesi yapan, gerekse orada, 'millet can derdinde bunlar ise mal derdinde' anlayışı ile ne yazık ki 'acaba biz buradan nasıl bir fırsat devşiririz, nasıl bir imkan devşiririz' bunun için de bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar' açıklamasında bulundu.

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