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Gaziantep'te iki günde 13 bin 625 ünite kan bağışlandı

Gaziantep'te iki günde 13 bin 625 ünite kan bağışlandı

10:5423/05/2025, Cuma
AA
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen kampanya kapsamında iki günde 13 bin 625 ünite kan bağışı toplandı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Türk Kızılay ile düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızı kan bağışına teşvik ediyoruz. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 21-22 Mayıs tarihlerinde yoğun şekilde kan bağışında bulunuldu. Bu iki günde toplanan kan bağışı 13 bin 625 üniteyi buldu." bilgisini paylaştı.



#Gaziantep
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#Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu
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