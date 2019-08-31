Gündem Gaziantepte iki otomobil çarpıştı 4 yaralı
GAZİANTEP

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Gaziantep'te, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Kazada her iki araç da ağır hasar gördü.
Kazada her iki araç da ağır hasar gördü.

Gaziantep'te, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Güneş Mahallesi'nde meydana geldi.

  • Şehir merkezi yönüne giden Furkan Geyik yönetimindeki 27 TS 439 plakalı otomobille karşı yönden gelen Tolga Kara'nın kullandığı 27 F 6200 plakalı otomobile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve yanlarındaki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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