Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Gaziantep'te, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Haber Merkezi 31 Ağustos 2019, 19:18 Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019, 19:24 DHA