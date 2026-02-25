Gaziantep'te miniklerden "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği

"Öğrencilerimiz ramazan davulcusu geleneğini yaşatmak için davul eşliğinde maniler okudu. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ramazan kolileri hazırlandı. Her öğrencimiz evinden getirdiği malzemelerle bu kolilere katkı sundu. Ailelerin desteğiyle tekne orucu sofrası da kurduk. Öğrencilerimiz sahura kalkarak tekne orucu tuttu ve okulda iftar yaptı."