Gaziantep’te ‘Sofra ve Miras’ buluşması

Büşra Karagöz
04:0022/05/2026, Cuma
Gaziantep’i sadece bir sanayi ve üretim şehri değil, aynı zamanda kültür, gastronomi ve sanatın başkenti yapma hedefiyle çalışmaların sürdüğü belirtildi.

21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası ‘Bir Sofrada Miras’ temasıyla başladı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Gaziantep’te, “Türkiye’nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras” programı düzenlendi. Etkinliğin açılışı, Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’nde yapıldı. Açılış konuşmasını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Feray Yılmaz, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda gastronomi alanında yer alan Gaziantep’in mutfak kültürünü gelecek nesillere aktarmak için önemli projeler yürüttüklerini kaydetti. Yılmaz, Gaziantep’i sadece bir sanayi ve üretim şehri değil, aynı zamanda kültür, gastronomi ve sanatın başkenti yapma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

TÜRK MUTFAĞI BİR MEDENİYET OKULUDUR

Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da video mesaj gönderdi. Emine Erdoğan, Türk mutfağının yalnızca yemek kültürünü değil, aynı zamanda medeniyet değerlerini taşıyan güçlü bir miras olduğunu vurguladı. Türk mutfağını “bir medeniyet okulu” olarak tanımlayan Erdoğan, imece kültürü, misafirperverlik ve paylaşma geleneğinin hâlâ canlı şekilde yaşatıldığını söyledi. Erdoğan ayrıca, Türk mutfağının atıksız, israfsız ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla önemli çözümler sunduğunu ifade etti.

