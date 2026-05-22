Gaziantep’te ‘Sofra ve Miras’ buluşması

21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası ‘Bir Sofrada Miras’ temasıyla başladı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Gaziantep’te, “Türkiye’nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras” programı düzenlendi. Etkinliğin açılışı, Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’nde yapıldı. Açılış konuşmasını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Feray Yılmaz, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda gastronomi alanında yer alan Gaziantep’in mutfak kültürünü gelecek nesillere aktarmak için önemli projeler yürüttüklerini kaydetti. Yılmaz, Gaziantep’i sadece bir sanayi ve üretim şehri değil, aynı zamanda kültür, gastronomi ve sanatın başkenti yapma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.