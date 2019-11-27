Gündem Gaziantepte terör operasyonu 3 kişi daha tutuklandı
GAZİANTEP

Gaziantep'te terör operasyonu: 3 kişi daha tutuklandı

Gaziantep merkezli 8 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 3'ü daha tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 14 Kasım'da Gaziantep merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 54 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 25 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, 29 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan aralarında örgüte müzahir televizyon kanalında sözde "başkaldırı" çağrısında bulunduğu iddia edilen bir kişinin de bulunduğu 4 şüpheli hakkında itirazda bulundu.

3 kişi daha gözaltına alındı

İtirazı değerlendiren 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Polis ekiplerince yeniden gözaltına alınan 3 zanlı, 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan diğer şüpheli ise aranıyor.

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