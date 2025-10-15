Gazze, Terörsüz Türkiye, eğitim sistemi ve ekonomi... Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki haftalık aranın ardından bugün Beştepe’de kabineyi topluyor. Saat 16.30’da başlayacak kritik toplantıda, iç ve dış politikadan ekonomiye kadar birçok önemli başlık masaya yatırılacak. Gözler özellikle Gazze’deki barış süreci, “Terörsüz Türkiye” hedefi, zorunlu eğitim süresinin kısaltılması ve enflasyonla mücadele adımlarına çevrilmiş durumda.





Gazze’de barış süreci





Kabinenin öncelikli gündem maddelerinden biri, Gazze’deki barış süreci olacak. Mısır’da düzenlenen “Barış Zirvesi” kapsamında arabulucu ülkelerin imzaladığı niyet beyanı doğrultusunda, Türkiye’nin üstlenebileceği görev ve sorumluluklar değerlendirilecek. Bu kapsamda, Gazze’de oluşturulması planlanan uluslararası görev gücünde Türkiye’nin nasıl bir rol alacağı görüşülecek.





‘Terörsüz Türkiye’ hedefi masada





Toplantıda kapsamlı şekilde ele alınacak bir diğer başlık, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci olacak. TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun yürüttüğü çalışmalar, güvenlik birimlerinin son raporları eşliğinde değerlendirilecek.

PKK, FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonların seyri, sınır ötesi güvenlik stratejileri ve kamuoyundaki beklentiler de masaya yatırılacak.





Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu?





Kabinenin gündeminde eğitim sistemiyle ilgili önemli bir değişiklik de var. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, toplantıda 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması yönündeki hazırlıkları sunacak. Yeni eğitim modelinin detayları ve uygulama takvimi hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor.





Ekonomi ve enflasyonla mücadele





Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi, enflasyonla mücadele programı olacak. Hazine ve Maliye yönetimi tarafından yürütülen çalışmalar, 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi öncesinde gözden geçirilecek. Cuma günü TBMM’ye sunulması planlanan bütçe taslağına dair son değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.





Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Millete Sesleniş konuşması yapması öngörülüyor.







