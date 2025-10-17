Gazze’ye özel yardım kuruluşu

Türkiye, Gazze’ye yönelik insani yardımların daha etkin, hızlı ve koordineli ulaştırılması amacıyla bölgede yeni bir yapılanmaya gitti. Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu, “Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü” olarak atandı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Güllüoğlu, önceki gün itibarıyla ekibiyle birlikte sahaya intikal etti. Gazze’deki acil ihtiyaçları yerinde tespit edecek olan koordinatörlük, Birleşmiş Milletler (BM) ajanslarıyla iletişim halinde sahadaki faaliyetleri destekleyecek. Ayrıca Türk kurumlarıyla eşgüdümlü şekilde sevk edilen yardım malzemeleri ile Mısır ve Ürdün üzerinden gönderilen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerel makamlarla temas kurulup hasta tahliyeleri de dahil olmak üzere Türkiye’nin sağlık desteğinin sahada güçlendirilmesi sağlanacak.

Mehmet Güllüoğlu.

YARDIMLAR HIZLANACAK

Türkiye, İsrail’in saldırılarının başladığı Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye 102 bin ton insani yardım ulaştırarak bölgeye en fazla yardım gönderen ülkelerden oldu. Ateşkesin ardından bu sürecin daha da hızlandırılması hedefleniyor. Bu çerçevede AFAD koordinasyonunda ve 17 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle hazırlanıp 14 Ekim’de Mersin’den yola çıkan 900 ton insani yardım yüklü Türkiye'nin 17’nci iyilik gemisi “Akdeniz”, Mısır'ın El-Ariş Limanı açıklarına ulaştı. Yasal prosedürler tamamlandıktan sonra gemi limana yanaşacak. Ardından tahliye başlayıp yardım malzemeleri Mısır Kızılayı iş birliğiyle karayoluyla Gazze'ye ulaştırılacak. Yardımların Gazze’de kurulacak yeni koordinasyon mekanizması aracılığıyla dağıtılması planlanıyor.

İNŞA SÜRECİNE DESTEK

Dışişleri kaynakları, Türkiye’nin bu süreçte sadece yardım göndermekle kalmayacağını, Gazze’nin yeniden inşası, geçici barınma alanlarının oluşturulması ve sağlık desteğinin güçlendirilmesi süreçlerinde de aktif rol alacağı bilgisini verdi. Bölgedeki tüm Türk kurumlarının faaliyetleri, yeni oluşturulan Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörlüğünde, sahada eş zamanlı takip edilecek.

İsrail engele devam ediyor

Ateşkes anlaşmasında Gazze'ye her gün 600 tır yardım girişini kabul eden İsrail, engel çıkarmaya devam ediyor. Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamada, 15 Ekim’de Gazze’ye 480 tırın girdiği belirtildi. Açıklamada, "Gazze'ye giren yardım miktarının hala çok sınırlı olduğu yaşamsal ihtiyaçları bile karşılamadığı" vurgulandı.

Çocukların yüzü gülecek

Türk Kızılay, Gazzelilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ateşkes sağlanıp Gazze’ye yardım TIR’larının geçişinin artmasıyla Türk Kızılay da insani yardım operasyonlarını hızlandırdı. Yıkıntılar arasındaki mahallelerde yaşama mücadelesi veren ailelere gıda paketleri dağıtıldı. Aş eviyle de her gün binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor.







