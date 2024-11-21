Gebeler her ay kontrol edilecek

Bebek ve çocuk ölümlerini önleme çalıştayı gerçekleştirilerek ulusal strateji belgesi ve eylem planı oluşturulacak. Birinci basamakta gebe ve lohusa izlemlerinin niteliğinin artırılması için izleme değerlendirme çalışmaları yapılarak anne ölüm oranının yüksek olduğu illerde yerinde çalışmalar yürütülecek ve gebelerin doğum öncesi bakımı kapsamında izlem sayıları dört izlemden sekiz izleme çıkarılacak. Bebek, çocuk ve ergen izlemlerinin gelişimsel değerlendirmelerini de kapsayacak şekilde mevcutların niteliği ve sayıları artırılarak bu gruplara verilen sağlık hizmetleri da güçlendirilecek.