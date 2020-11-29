Gece yarısı sokakta yakalanan genç: "Cezayı duysa annem evlatlıktan reddeder"

Üzerinde kimlik olmayan gence, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 186 TL ceza kesildi.

Polis ekipleri Şehreküstü Meydanı’nda 23.00 sıralarında durdurdukları 17 yaşındaki iki gençten kimlik istedi.

Heykel’de Kent Müzesi yanındaki anfi tiyatroda müzik çaldıklarını ve vaktin nasıl geçtiğini anlamadığını söyleyen metroya binmek istediklerini, görevliler almayınca yürüyerek gitmeye çalıştıklarını ifade ettiler.

İHA

20 yaş altına 13 ile 16 saatleri arasında sokağa çıkma izni olmasına rağmen yasağı iki kez ihlal eden gençlere polis ekipleri nasihat etti. Üzerlerinde kimlik de olmayan 17 yaşındaki A.B. ve Y.İ.A. isimli iki genç için Çocuk Bürosu’ndan ekip çağrıldı.

"ANNEM EVLATLIKTAN REDDEDER"

Bu esnada polisler gençlere 3 bin 186 lira para cezası uygulanacağını söyledi. Ağabeyinin yanında çalıştığını anlatan Y.İ.A, "Annem bu cezayı duyunca beni evlatlıktan reddeder. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Heralde yurda giderim" dedi.

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İHA

Çocuk Büro ekipleri, gençleri kimlik sorgulaması ve daha sonra ailelerine teslim etmek üzere polis merkezine götürdü.

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