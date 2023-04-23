Geçmişte yapılanlar halka güven veriyor

Köksal şu ifadeleri kullandı: “Depremin ilk gününden beri Kahramanmaraş’tayız. O yüzden seçim çalışmasından ziyade deprem özelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlar için yapılacaklar konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini hem alıp hem hızlıca çözüme kavuşturmanın yollarını arıyor ve ilgililere ileterek süreci takip ediyoruz. Herkesin hüznü ve acısı var. Çalışmalarımızı tüm bu hassasiyetleri gözeterek yürütüyoruz. Binlerce haneye gittik, binlerce insanla görüştük. Bizlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmaza, muhalefetin deprem bölgelerini yeniden inşa edebileceklerine inanmıyorlar. Cumhurbaşkanımıza inanıyorlar. Kahramanmaraş köy evleri teslim ediliyor. Bu da 44 günde gerçekleşen bir süreç. Temeller atıldı planlamalar yapıldı. Daha önceden de yapılmış işler olduğu için vatandaşa bir güven veriyor.”