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Geçmişte yapılanlar halka güven veriyor

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. AK Parti, 6 Şubat depremleriyle en derinden etkilenen Kahramanmaraş başta olmak üzere diğer 10 ilde seçim çalışmasını sıkı bir şekilde yürütüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda hareket eden AK Parti milletvekili adayları “sıkılmadık el” kalmaması için ilin dört bir yanında ziyaretler yapıyor. Yeni Şafak’a konuşan Milletvekili adayı Tuba Köksal, “Geçmişte yapılanlar halka güven veriyor” dedi.

Resul Ekrem Şahan
12:51 . 23/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kahramanmaraş’ın tek kadın milletvekili adayı Tuba Köksal.

Kahramanmaraş’ın tek kadın milletvekili adayı Tuba Köksal.

Kahramanmaraş’ın tek kadın milletvekili adayı Tuba Köksal, depremin ilk gününden beri Kahramanmaraş halkını yalnız bırakmıyor. 21 gün sonra kurulacak olan sandıklar ile milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem milletvekili tercihini yapacak. Tuba Köksal seçim çalışmasını Yeni Şafak’a değerlendirdi.

TECRÜBEYE GÜVENİYORLAR


Köksal şu ifadeleri kullandı: “Depremin ilk gününden beri Kahramanmaraş’tayız. O yüzden seçim çalışmasından ziyade deprem özelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlar için yapılacaklar konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini hem alıp hem hızlıca çözüme kavuşturmanın yollarını arıyor ve ilgililere ileterek süreci takip ediyoruz. Herkesin hüznü ve acısı var. Çalışmalarımızı tüm bu hassasiyetleri gözeterek yürütüyoruz. Binlerce haneye gittik, binlerce insanla görüştük. Bizlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmaza, muhalefetin deprem bölgelerini yeniden inşa edebileceklerine inanmıyorlar. Cumhurbaşkanımıza inanıyorlar. Kahramanmaraş köy evleri teslim ediliyor. Bu da 44 günde gerçekleşen bir süreç. Temeller atıldı planlamalar yapıldı. Daha önceden de yapılmış işler olduğu için vatandaşa bir güven veriyor.”



#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı Seçimi
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