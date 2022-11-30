​Gediz Havzası eski günlerine dönecek.

İklim değişikliği ile mücadeleye devam eden Türkiye bu çerçevede iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için özellikle tarımda çeşitli havzalarda koruma ve rehabilite çalışmalarını hızlandıracak. Söz konusu çalışma noktalarından biri de kuraklık tehdidi altındaki Gediz Nehri ile Gediz Havzası olacak.

DİRENÇLİ BİTKİLER EKİLECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün (TAGEM) Gediz Havzası’nda 17 bin 500 kilometrekarelik alanı kapsayan çalışmasında öncelikle kuraklığın şiddeti belirlenecek. Kuraklığın yayılma şekli araştırılarak, alınacak önlemler için altyapı çalışması yürütülecek.

Önlemlerin ardından potansiyeli bulunan alanlardan verim elde edilmeye çalışılacak. Etkili tarımsal teknikler ile bölgenin yeniden verimli hale gelmesi sağlanacak. Havzanın özellikleri dikkate alınarak, az su tüketen bitkilerin ekilmesine öncelik verilecek. Mısır, pancar ve yem bitkileri tercih edilecek. Proje, Anadolu’da benzer kuraklık risklerine karşı da model olarak geliştirilebilecek.

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Ege Bölgesi’nin en önemli nehirlerinden biri olan Gediz Nehri’nde suyun çekilmesi nedeniyle kimi bölgeler karşıdan karşıya geçilebilecek duruma geldi.

KUM ADACIKLARI OLUŞTU

Nehrin birçok yerinde kum adacıkları oluştu. Son iki üç yıldır bölgeye yok denecek kadar az yağmur yağdı. Nehrin kuruması Gediz Havzası’nın bitki örtüsünü de etkiledi. Dört mevsim tarıma uygun olan ve üzüm, zeytin, incir, pamuk, tütün gibi ürünlerin vatanı olarak kabul edilen havzada artık üründen verim alınamıyor. Bölgede söz konusu ürünleri yetiştiren üreticiler, zeytinlerin çok küçük olduğunu, üzüm ve incirin önceki senelerden çok daha az olduğunu söylüyor.