Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. 106’ncı günü geride bırakan aileler ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdürüyor. Annelerden Hüsniye Kaya, 5 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Mekiye için katıldığı oturma eylemini kararlıkla sürdüreceğini söyledi. Kızına kavuşana kadar eylemden vazgeçmeyeceğini ifade eden Kaya, “Araştırdım, kızımı HDP götürdü” dedi.

Umutla bekliyoruz

Süheyla Demir

2014 yılında lise öğrencisiyken, PKK’lılar tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal için kızı Asmin ile nöbet tutan Süheyla Demir, kızının güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulundu. Demir, şunları söyledi: “Çocuklarımızı bekliyoruz. Bir umutla bekliyoruz. Çocuklarımız eğer bizi görüyorsa lütfen gelip, güvenlik güçlerine teslim olsunlar. Hatice Ceylan’ın oğlu geldi. Ceza almadı. Devlet sizi tutuklamıyor, işkence yapmıyor. Ailenizle birlikte gidiyorsunuz. Bunu bilin. Eğer dağdaki gençler sesimi duyuyorsa lütfen gelip güvenlik güçlerine teslim olsunlar.”

Bu acı bitsin

Celil Begdaş

16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eyleme katılan baba Celil Begdaş ise oğlunun 7,5 ay önce dağa götürüldüğünü, ancak 7,5 yıl olmuş gibi özlem duyduğunu ifade etti. İki ailenin evlatlarına kavuşması nedeniyle umutlandıklarını dile getiren Celil Begdaş, “Bir an evvel çocuklarımızı versinler. Çocuklarımızı istiyoruz. Oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol, bu acı bitsin” diye konuştu.