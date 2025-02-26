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Geleceğin mühendisleri teknolojiye yön verecek

Geleceğin mühendisleri teknolojiye yön verecek

16:5626/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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FRC yarışmaları, aynı zamanda öğrencilerin sosyal becerilerini ve liderlik yeteneklerini geliştirmelerine de katkı sağlıyor.
FRC yarışmaları, aynı zamanda öğrencilerin sosyal becerilerini ve liderlik yeteneklerini geliştirmelerine de katkı sağlıyor.

Başakşehir Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi’nde eğitim gören 23 öğrenciden oluşan Demiröz Robotics takımı FIRST Robotics Competition yarışmasında Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Son yıllarda Türkiye’de özellikle kız öğrencilerinin bilim ve mühendislik alanlarında daha fazla yer alması çok önemseniyor. Bu sebeple uluslararası FIRST Robotics Competition (FRC) yarışmalara erkek öğrencilerin yanı sıra kız öğrencilerinin de ilgisi artmış durumda. Bu bağlamda Başakşehir Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi’nde eğitim gören 23 öğrenciden oluşan Demiröz Robotics takımı FIRST Robotics Competition yarışmasında Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Yarışma süreci, hazırlık ve yarışma aşamaları olmak üzere iki ana bölümden oluşurken, her yıl ocak ayının ilk haftasında, yeni sezonun teması oluşturulup takımlara robotlarını tasarlayıp inşa etmeleri için yaklaşık altı haftalık bir süre tanınır.


REKABET KADAR SAYGI VE NEZAKETTE ÖN PLANDA

Bu süre zarfında takımlar, mekanik, elektronik ve yazılım alanlarında yoğun çalışmalar gerçekleştirirler. Bu yıl yarışmada Türkiye’yi temsil edecek Demiröz Robotics takımı, bu sezon diğer takımlardan farklı olarak özgün bir tasarım üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu süre zarfında öğrenciler, tasarımlarını gerçeğe dönüştürmek için gerekli imalat süreçleri hakkında değerli deneyimler kazanıyor. Yarışma boyunca organizatörler "Gracious Professionalism" (Zarif Profesyonellik) ve "Coopertition" (Rekabet İçinde İş Birliği) gibi FIRST değerleri ön planda tutuyor. Öte yandan FRC yarışmaları, öğrencilere mühendislik ve teknoloji alanlarında pratik deneyim sunmanın yanı sıra, onların sosyal becerilerini ve liderlik yeteneklerini geliştirmelerine de katkı sağlıyor.

#Başakşehir Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi
#FIRST Robotics Competition
#teknoloji

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