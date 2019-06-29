Gelmeyen kalmadı

Gezi ayaklanmasının ‘beyni’ olarak nitelenen Osman Kavala ve ekibinin geçtiğimiz günlerde başlayan davasına katılmayan ülke kalmadı. Yeni Şafak’ın ulaştığı listeye göre Gezi olayları sırasında ayaklanmayı yönlendiren Avrupa ülkeleri temsilci göndererek Silivri’de Kavala’ya destek oldu.

BAYRAK ALMANLARDA

Bu konuda bayraktarlığı Almanya yaptı. Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel ve Alman Konsolos Kathrin Juschke’nin yanı sıra Almanya Federal Meclis Başkanvekili Claudia Roth ve Yeşiller Partisi’nin eski Grup Başkanı Rebecca Harms yer aldı. Almanların Gezi olayları döneminde Kavala ekibi ile yaptığı gizli görüşmelerle gündeme gelmişti. Ayrıca duruşmada hazır bulunan Claudia Roth’un Gezi olayları sırasında ve sonrasında Kavala ile yakın diyalog içindeydi. Kavala destekçisi Harms ise tam bir Tayyip Erdoğan düşmanı.

FETÖ AŞIĞI BİR İSİM

Daha önce Kavala konusunda Avrupa Parlamentosunu harekete geçmeye davet eden Harms’ın ismi 30 Mart seçimleri öncesi yapmış olduğu açıklamalarla biliniyor. Harms, Türkiye’nin Erdoğan’dan ibaret olmadığını, muhalefetin büyükşehirleri almasının büyük bir başarı olacağını ifade etmişti. Harms, geçtiğimiz sene Gürcistan’da FETÖ’ye ait Özel Demirel Kolejinin yöneticisi Mustafa Emre Çabuk’un tutuklanması üzerine Gürcistan Başbakanı’na mektup yazmasıyla biliniyor. Harms’ın attığı twitler FETÖ’nün yurt dışına firar eden yöneticileri tarafından paylaşılıyor.

SİLAHLARI O GÖNDERDİ

Kavala davasında boy gösteren ABD Başkonsolosu Daria Darnell de ilginç haberlerle gündeme geldi. Daha önce Adana’da görev yapan Darnell’in aralarında PKK/PYD’nin de olduğu grupları silahlandıran isim olduğu iddia edilmişti. Gezi ayaklanmasısnın karargahı olan Anadolu Kültür Vakfı’na aktardığı fonla dikkati çeken İsveç de duruşmada temsil edildi. Bu ülke adına da İstanbul Başkonsolosu Therese Hyden katıldı.

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İŞTE DURUŞMAYA GELENLER

Kanada Başkonsolosu Ulrich Shannon, Fransa İstanbul Başkonsolosu Betrand Buchwalter, İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis, İsviçre İstanbul Başkonsolosu Nathalie Marti, İngiltere Barosu Temsilcileri, Norveçli gözlemci, AB Komisyonu Bilgi ve İletişim Sorumlusu James Rizzo da duruşmada hazır bulunan isimler arasındaydı.

CHP VE HDP DE KATILDI

Duruşmaya muhalefetten de tanıdık simalar katıldı. CHP eski ve yeni milletvekilleri, Candar Yücer, Sezgin Tanrıkulu, İlhan Cihaner, Melda Onur Türkmen, Ali Şeker, Aykut Erdoğdu, Mahmut Tanal, Sera Kadıgil ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kavala’nın yanında saf tuttu. HDP’li Musa Piroğlu ve Meral Danış Beştaş da duruşmaya katılarak Kavala’ya destek oldu.