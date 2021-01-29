​Gemicilerden iyi haber geldi

Gine Körfezi’nde M/V Mozart gemisine saldıran korsanların kaçırdığı Türk denizcilerden 6 gün sonra iyi haber geldi. Geminin bağlı olduğu Boden Denizcilik, 15 mürettebatla iletişim kurulduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, denizcilerin tamamının sağlık durumlarının iyi olduğu, yaralı olmadıkları ve birlikte bulundukları bilgisi verildi. Şirketin rehin alınan mürettebatın en hızlı şekilde serbest bırakılmalarını sağlamak için tüm çabayı gösterdiği ve denizcilerin aileleri ile sürekli iletişim halinde oldukları vurgulandı. Korsanların ne istedikleri hakkında bilgi verilmezken, “Boden ve Borealis Denizcilik, mürettebatının ve mürettebat ailelerinin güvenlik ve sağlığının korunması için konu ile ilgili ek bir yorumda bulunmayacaktır” denildi.

DÜNYA Muhafız olmayınca saldırdılar

AİLELER UMUTLU

Azerbaycan uyruklu İkinci Mühendis Farman Ismayılov’un öldürüldüğü saldırıda, Dördüncü Kaptan Furkan Yaren, Başmühendis İlhan Süha Tatlıgül ve Yağcı Bahadır Yeşilalan korsanlara yakalanmamayı başarmış, gemiyi Gabon’daki Port Gentil Limanı’na demirlemişlerdi. Kaptan Mustafa Kaya, 2. Kaptan Melih Çetin, 3. Kaptan Doğancan Cengil, 3. Mühendis Yasin Alper Şeker, Elektrik Zabiti Gökhan Buran, Reis Vedat Aksan, Gemiciler Erdi Erman, Halil Gülçür, Ünsal Dilsiz, İlyas Baş ile Adil Alkan, Yağcılar Mesut Meral ve Gökhan Lale ile Aşçı Mustafa Benklioğlu ve Stajyer Hamza Orhan korsanların elinde. Kaçırılan denizcilerin aileleri, günler sonra aldıkları müjdeli haberle sevinç gözyaşlarına boğuldu.

DÜNYA Korsan saldırısına uğrayan Türk gemisiyle ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Gemi Gabon'da limana yaklaşıyor

DÜNYA Bakan Karaismailoğlu: Saldırıya uğrayan gemimiz Gentil Limanı'na demirledi

3 mürettebat yarın Türkiye’de

Geminin 3 Türk mürettebatı Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül ve Bahadır Yeşilalan’ın Librevil-İstanbul uçak seferine bilet aldıkları öğrenildi. Bugün Librevil-İstanbul seferini yapacak THY’ye ait uçağın 30 Ocak Cumartesi saat 03.30’da İstanbul Havalimanı’nda olması bekleniyor.

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Ünsal Dilsiz

Gökhan Buran

İlyas Baş

Halil Gülçür

Hamza Orhan