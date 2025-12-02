Gemiden denize düşen angus balıkçı ağına takıldı

Denizde mücadele ederek yüzmeye çalışan Angusun ağlara takıldığını gören bir vatandaş durumu hemen çevredeki dalgıca bildirdi. Vatandaş ve dalgıç, Angus’un bulunduğu noktaya ulaştı. Uzun süren çabalar sonucu, ağlara sıkışan hayvan dikkatli şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarılan Angus, güvenli bölgeye alınarak karaya çıkarıldı. Karaya çıkarılan angus ekiplere teslim edildi. Angusun, yurt dışından Türkiye’ye gemiyle getirildiği ve gemiden denize düştüğü tahmin ediliyor.