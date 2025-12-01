Demir rulo yüklü dorse ortadan ikiye ayrıldı

Hatay'da demir yüklü tırın dorsesi, yüke dayanamayarak ortadan ikiye ayrıldı. Yola saçılan rulolar çevreye zarar vermezken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Olay, Payas-Dörtyol arasındaki D-81 karayolunda yaşandı. S.S. idaresindeki 33 NIV 37 plakalı demir rulo yüklü tırın dorsesi, seyir halindeyken ortadan ikiye ayrıldı. Dorseden düşen rulolar yola saçılırken, dorsenin arka kısmı şaha kalktı. İlginç görüntünün ortaya çıktığı kazada polis ekipleri bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldı. Çevrede alınan önlemlerin ardından araç ve demir rulolar yoldan kaldırıldı.