Demir rulo yüklü dorse ortadan ikiye ayrıldı

22:381/12/2025, Pazartesi
Demir yüklü tırın dorsesi yüke dayanamadı
Hatay'da demir yüklü tırın dorsesi, yüke dayanamayarak ortadan ikiye ayrıldı. Yola saçılan rulolar çevreye zarar vermezken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Hatay’da demir yüklü tırın dorsesi, seyir halindeyken ortadan ikiye ayrıldı. Dorseden düşen saçlar çevreye zarar vermezken, dorsenin arka kısmı şaha kalktı.


Olay, Payas-Dörtyol arasındaki D-81 karayolunda yaşandı. S.S. idaresindeki 33 NIV 37 plakalı demir rulo yüklü tırın dorsesi, seyir halindeyken ortadan ikiye ayrıldı. Dorseden düşen rulolar yola saçılırken, dorsenin arka kısmı şaha kalktı. İlginç görüntünün ortaya çıktığı kazada polis ekipleri bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldı. Çevrede alınan önlemlerin ardından araç ve demir rulolar yoldan kaldırıldı.



