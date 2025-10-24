Genç İDSB’de yeni dönem: Uluslararası Gençlik Hamlesi

Yeni dönemde Ceyhun Taha Demirkol, Genç İDSB Başkanlığı görevine getirildi. Demirkol liderliğindeki ekip, gençlerin çağın getirdiği yeni zorluklara karşı güçlenmesi, bilinçlenmesi ve uluslararası ölçekte aktif rol alması için kapsamlı projelere başladı.

Yeni gençlik yönetimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Genç IDSB Başkanı Ceyhun Taha Demirkol yaptığı değerlendirmede;

“Gençlik bizim en büyük gücümüz ve geleceğimizin teminatıdır. Genç İDSB’deki bu yönetim değişimi, dinamizmi, yeniliği ve küresel vizyonu merkeze alan yeni bir dönemin başlangıcıdır. Artık gençler sadece faydalanan değil, yön veren bir konumda olacaklar. Gençliği bu vizyonla motive eden IDSB Genel Sekreteri Eyüp AKBAL öncülüğünde çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Gençlerin en büyük gündemi: Kariyer ve istihdam

Genç İDSB’nin yeni yönetimi, gençlerin beklentilerini dikkate alarak istihdam ve kariyer gelişimi alanında da önemli bir adım attı.

Bu çerçevede hazırlıkları süren İKRA – IDSB Kariyer ve Rehberlik Akademisi, gençlerin hem eğitim hem de deneyim kazanabilecekleri, çok yönlü bir platform olarak tasarlandı.

“İkra” (Oku) anlamına gelen proje, gençlerin sadece mesleki becerilerini değil, aynı zamanda ahlaki, manevi ve sosyal yetkinliklerini de güçlendirmeyi hedefliyor. Akademi bünyesinde çevrim içi eğitimler, mentorluk programları, staj fırsatları ve kariyer kampları planlanıyor.

Sürdürülebilir ve uluslararası vizyon

Yeni dönem stratejisiyle birlikte Genç İDSB, gençlerin sürdürülebilir bir gelişim modeline dahil edilmesini amaçlıyor. Bu doğrultuda, farklı ülkelerden genç temsilcilerin katılacağı uluslararası gençlik forumları, dijital okuryazarlık kampanyaları ve gönüllülük projeleri hayata geçirilecek.

Ceyhun Taha Demirkol, yeni döneme ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Genç İDSB olarak, çağın hızına yetişen ama öz değerlerini kaybetmeyen bir gençlik modeli oluşturmak istiyoruz. Hedefimiz; düşünen, üreten ve sorumluluk bilinci yüksek, tam donanımlı, maneviyatlı bir nesil yetiştirmek.”

Dijital bağımlılığa karşı farkındalık çalışmaları

Genç İDSB, yeni dönem çalışmalarında dijital çağın gençler üzerindeki olumsuz etkilerini öncelikli gündem olarak belirledi. Özellikle sanal kumar, dijital bağımlılık ve sosyal medya kaynaklı davranış problemleri üzerine farkındalık projeleri geliştirilmeye başlandı.

Bu kapsamda uluslararası atölye çalışmaları, seminer dizileri ve çevrim içi eğitim programlarıyla gençlerin dijital dünyayla dengeli bir ilişki kurmalarına destek sağlanacak.

“6 kıta, 66 ülke, global vizyon

İDSB, 6 kıtadan 66 ülkede faaliyet gösteren 480’den fazla üye kuruluşuyla, İslam dünyasının sivil toplum alanındaki en güçlü ağlarından biri konumunda. Bu vizyonu genişletmek amacıyla çeşitli projeler tasarlandı.

Bu kapsamda İslam Dünyasının sorunlarına çözüm üretmek üzere akademik bir yaklaşımla yayım hayatına başlayacak olan TAV (Teori Analiz Vizyon) Akademik Dergisi için geniş bir kadro ile çalışmalara başlandı.

Yeni dönemde, okuyan, düşünen ve üreten gençlik vizyonuyla İDSB çatısı altında uluslararası ölçekte birçok projenin temelleri atılacak







