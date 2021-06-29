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İSTANBUL

Gençler e-spor şenliğinde buluştu

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen e-spor şenliği, yüzlerce genci 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde buluşturdu. Herkese 2 GB internet paketinin hediye edildiği PUBG turnuvalarında gençler, keyifli ve heyecan dolu anlar yaşadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gençler e-spor şenliğinde buluştu
E-spor meraklısı gençlerin ter döktüğü şenlikte bir de playstation oyun alanı kuruldu.

Son yılların popüler oyunu e-spor, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikle gençleri bir araya getirdi. Etkinlikte herkese açık ve etkinliğe özel PUBG turnuvaları yapıldı. E-spor meraklısı gençlerin ter döktüğü şenlikte bir de playstation oyun alanı kuruldu. Katılımcılara 2 GB internet paketi ve çok sayıda armağanın takdim edildiği etkinlik, LED ekranlarda canlı olarak yayınlandı. Etkinlikte birinciye tablet bilgisayar, ikinciye bluetooth kulaklık ve üçüncüye cep telefonu uyarlı oyun konsolu hediye edildi. Etkinliğin ardından Rüzgârlı Tepe’nin Çocukları sahne alarak gençlere keyif dolu anlar yaşattı.

ÇOK RENKLİ BİR TURNUVA

  • Etkinliğe katılan 13 yaşındaki Medine Gülkitmir, “15 Temmuz Millet Bahçesi’ne tesadüfen geldim. Açık hava oyunlarını çok beğendim. Oyunların çoğu çok seçenekliydi. Genç Yetenek’e katıldık. 2 GB hediye verildi. Her hafta sonu bu tarz organizasyonlar olursa bizim için çok iyi olur” ifadelerini kullandı. Ailesiyle piknik yapmaya gelen Furkan Tonyalı ise “PUBG turnuvasını gördüm. Hemen görüp geldim. Oynamaya başladım. Bu oyunu arkadaşımla da oynuyordum. Buraya ailemle geldim. Normalde babam bu oyunu oynamama izin vermiyordu. Bu renkli turnuvayı görünce oynamama izin verdi. İnşallah şampiyon olacağım. Çok heyecanlıyım eğer birinci olursam çok mutlu olurum” dedi.

HEMEN KOŞUP GELDİM

İlk oyunu ikinci olarak kazanan Tunahan Çelik de şunları söyledi: “Fazla heyecan oluyor. Önüne adam geldiğinde çok fazla ne yapacağını bilemiyorsun. Bir şekilde başardım. Birinci olmadım ama ikinci oldum. Bu oyunu en son bir ay önce oynamıştım. Fazla oynamıyorum. Turnuvayı duyunca evim yakın olunca hemen geldim. Top ve 2 GB internet hediye ettiler. Bir de 50 liralık playstore hediye çeki kazandım” şeklinde konuştu.

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