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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Sporda marka olacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 4 milyona yakın öğrenciye yetenek taraması yapılacağını, 47 yeni öğrenci yurdunun da önümüzdeki yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: ​​Sporda marka olacağız
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2022 bütçesini sundu. Kasapoğlu, Türk sporunda alınan başarılara dikkat çekerek “2021 yılının madalyalar yılı olacağına vurgu yapmıştım. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 13 madalyayla rekor kırdık.” dedi ve şu bilgileri verdi:

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile 145 adet çelik konstrüksiyon yüzme havuzunun yapımını tamamladık. 2021 yılı içerisinde 1 milyon 700 bin kişiye yüzme öğrettik. Ayrıca, Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programı ismiyle yeni çalışmaları hayata geçireceğiz.

SPORT IN TURKEY ÇATI MARKASI

Sportif yetenek taramasıyla bugüne kadar 1 milyon 226 bin çocuğumuzun bilimsel test ve ölçümlerini gerçekleştirdik. Kısa zaman içerisinde 3 milyon 900 bin öğrencimizin yetenek taramalarına da başlayacağız. Bakanlık yurtlarımızın kapasitesi 742 bin 780. Buna diğer ülkelerdeki gibi özel ve üniversite yurtlarını da eklersek toplam kapasite 1 milyon 40 bin seviyelerine çıkıyor, ki bu sayı İngiltere kapasitesinin neredeyse 2 katı. 81 il ve 249 ilçede toplam 779 öğrenci yurdumuz var. 2021 yılı bitmeden toplam 59 bin 438 kapasiteli 47 yeni yurdumuzu hizmete açmış olacağız. Sport in Turkey çatı markamızla Türkiye’nin bir spor turizmi destinasyonu olarak cazibesini yükseltmeyi, spor markası olarak yurt dışındaki imajını güçlendirmeyi ve yönetmeyi, ülkemizde düzenlenen uluslararası spor organizasyonlarının sayısını ve niteliğini artırmayı başlıca hedeflerimiz olarak belirledik."

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