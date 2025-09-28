Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu NATO toplantısında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Letonya’nın başkenti Riga’da gerçekleştirilen ve tüm üye ülkelerin katıldığı NATO Askeri Komite Toplantısı’na katılım sağladı.
NATO Askeri Komite Toplantısı'na katılım
Bayraktaroğlu, toplantı kapsamında üye ülkelerle savunma ve güvenlik iş birliği konularını ele aldı.
NATO üyesi ülkelerle ikili görüşmeler
Riga temasları çerçevesinde Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus G. Grynkewich, Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı Oramiral Pierre Vandier ve Almanya, ABD, Arnavutluk, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Hollanda, İspanya, İsveç, Kuzey Makedonya, Portekiz, Romanya ve Yunanistan Genelkurmay Başkanları ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, NATO içi koordinasyon, bölgesel güvenlik meseleleri ve ortak savunma stratejileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.