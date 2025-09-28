Yeni Şafak
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu NATO toplantısında

15:1928/09/2025, Pazar
IHA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, NATO Askeri Komite Toplantısı kapsamında gerçekleştirdiği temasları

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Letonya’nın başkenti Riga’da gerçekleştirilen ve tüm üye ülkelerin katıldığı NATO Askeri Komite Toplantısı’na katılım sağladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Selçuk Bayraktaroğlu
, 26-28 Eylül 2025 tarihleri arasında Letonya’nın başkenti Riga’da NATO Askeri Komite Toplantısı’na katıldı. Toplantıya üye ülkelerin yüksek rütbeli askeri yetkilileri iştirak etti.

NATO Askeri Komite Toplantısı'na katılım

Bayraktaroğlu, toplantı kapsamında üye ülkelerle savunma ve güvenlik iş birliği konularını ele aldı.

NATO üyesi ülkelerle ikili görüşmeler

Riga temasları çerçevesinde Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus G. Grynkewich, Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı Oramiral Pierre Vandier ve Almanya, ABD, Arnavutluk, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Hollanda, İspanya, İsveç, Kuzey Makedonya, Portekiz, Romanya ve Yunanistan Genelkurmay Başkanları ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, NATO içi koordinasyon, bölgesel güvenlik meseleleri ve ortak savunma stratejileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.






