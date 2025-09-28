Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu NATO toplantısında

, 26-28 Eylül 2025 tarihleri arasında Letonya’nın başkenti Riga’da NATO Askeri Komite Toplantısı’na katıldı. Toplantıya üye ülkelerin yüksek rütbeli askeri yetkilileri iştirak etti.

Bayraktaroğlu, toplantı kapsamında üye ülkelerle savunma ve güvenlik iş birliği konularını ele aldı.

Riga temasları çerçevesinde Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus G. Grynkewich, Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı Oramiral Pierre Vandier ve Almanya, ABD, Arnavutluk, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Hollanda, İspanya, İsveç, Kuzey Makedonya, Portekiz, Romanya ve Yunanistan Genelkurmay Başkanları ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirdi.